Muore e lascia 5 milioni ai suoi due paesi del cuore: “Aiutate i più fragili”

L’imprenditore Paolo Ghirelli ha destinato 2,5 milioni a Casina e altrettanti a Marbella, chiedendo che i fondi siano usati per i più fragili e che gli venga intitolata una via.

Il lascito milionario destinato ai due territori simbolo della sua storia

L’imprenditore Paolo Ghirelli, originario di Leguigno, nel territorio di Casina in provincia di Reggio Emilia, è scomparso nell’agosto 2025 a Marbella all’età di 79 anni. Nel testamento ha disposto una donazione complessiva di 5 milioni di euro, suddivisa in due parti: 2,5 milioni al Comune emiliano e 2,5 milioni alla città spagnola dove aveva costruito la sua fortuna imprenditoriale. Il sindaco di Casina, Stefano Costi, ha definito il gesto “una donazione che vale quanto mezzo bilancio del Comune”. La cifra infatti corrisponde a circa metà dei fondi annuali dell’ente, stimati intorno ai cinque milioni di euro.

La volontà di Ghirelli: “Aiutate i bisognosi e intitolatemi una via”

La somma lasciata a Casina è vincolata al sostegno di persone fragili, con attenzione a anziani e tossicodipendenti. L’amministrazione ha annunciato l’intenzione di avviare l’iter per dedicargli via Cucchio, nella frazione di Leguigno, luogo in cui era nato. Il primo cittadino ha spiegato di non aver conosciuto personalmente l’imprenditore, ma di aver già espresso riconoscenza alla famiglia. In parallelo sono stati incaricati i legali del Comune per valutare aspetti tecnici, tassazione e modalità di accettazione del lascito, che segue norme di diritto testamentario spagnolo.

La minoranza consiliare guidata da Barbara Incerti, appartenente al gruppo Casina Futura, ha presentato una interrogazione chiedendo maggiore trasparenza, sottolineando “la completa assenza di comunicazione ufficiale in merito a un gesto così generoso” e ribadendo la necessità di informare i cittadini prima della pianificazione dei progetti.

Dalla Costa del Sol al successo internazionale: chi era Paolo Ghirelli

Partito molto giovane dall’Appennino reggiano, Paolo Ghirelli si trasferì in Spagna e negli anni Settanta aprì il suo primo locale a Puerto Banús, a Marbella. Il ristorante Meridiana divenne rapidamente punto di incontro per calciatori, star internazionali e membri delle famiglie reali di Spagna e Inghilterra. La carriera imprenditoriale di Ghirelli fu segnata da una crescita costante nel settore dell’intrattenimento, grazie a intuizione commerciale e capacità relazionale. Nonostante il successo all’estero, mantenne un forte legame con le origini e destinò parte dell’eredità anche a parenti, collaboratori e chi lo aveva assistito nella vita privata.

Il Comune di Marbella ha confermato che l’altra metà del lascito sarà indirizzata a progetti sociali, con interventi come assistenza domiciliare per anziani, attrezzature per la residenza Trapiche e iniziative rivolte ai soggetti più fragili. È stata inoltre approvata l’intitolazione di un tratto di Camino de la Cruz, nella zona del complesso Lomas del Rey, come omaggio alla memoria dell’imprenditore.