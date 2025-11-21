“Pupazzetto con gli occhi fuori”: la battuta di Carmen Consoli contro la Meloni che incendia la destra

A Palermo, Carmen Consoli racconta un incubo su Giorgia Meloni e difende la Flotilla: scoppia la polemica e Fratelli d’Italia parla di “declino”.

L’episodio all’università e l’incubo raccontato dalla cantante

Durante l’incontro “Poesie e musica in Sicilia”, ospitato nell’aula magna del dipartimento di Scienze umanistiche dell’Università di Palermo, Carmen Consoli ha raccontato un episodio che ha rapidamente travolto il dibattito politico.

La cantautrice, tra il serio e il giocoso, ha descritto un incubo vissuto nelle notti precedenti: “L’altro giorno io c’ho avuto un incubo.

Avete presente quei… chi ha figli piccoli?… quei pupazzetti che schiacci la pancia ed escono gli occhi. C’era la Meloni incazzatissima con me che pareva sto pupazzetto che ci schiacci la pancia e le escono gli occhi”.

Un’immagine ironica ma esplosiva, legata – secondo quanto spiegato dall’artista – alle polemiche ricevute sui social dopo aver espresso sostegno alla Flotilla, la spedizione che tentò di rompere il blocco navale israeliano su Gaza. La cantante ha aggiunto di aver vissuto la pressione mediatica come una vera e propria “persecuzione digitale”, poi tradottasi nell’incubo “con le fattezze della premier”.

L’attivismo sulla Flotilla e le accuse fraintese sui social

Nel suo intervento, Carmen Consoli ha ricordato come le critiche siano nate da un’interpretazione distorta delle sue parole sugli aiuti umanitari:

“L’esempio era: se io con la mia barchetta porto quattro uova, ci sto tanti giorni per arrivare dove devo arrivare, per portare quattro uova. Quindi voi che a questo punto lo volete fare subito, fatelo, cioè che problema c’è”. Alcuni utenti l’hanno accusata di possedere una barca a vela, trasformando la sua metafora in una descrizione letterale.

La cantautrice ha replicato con fermezza: “Era metaforico, io non possedevo alcun mezzo di locomozione, né acquatico né terrestre.

Quindi non ho un’imbarcazione, una barchetta né tanto meno una barca a vela”. Incalzando ancora sul fraintendimento, ha aggiunto un nuovo affondo: “Imparate l’italiano, non il saluto romano”. Un riferimento che ha ulteriormente caricato di tensione la vicenda, alzando il livello dello scontro tra mondo artistico e militanti politici.

La risposta di Fratelli d’Italia e l’eco della polemica

La reazione di Fratelli d’Italia è arrivata poco dopo la diffusione del video dell’evento, giudicando il paragone rivolto alla premier fuori luogo e offensivo.

“Insultare Giorgia Meloni per il suo aspetto fisico è diventata una vera e propria cantilena. Carmen Consoli, cerchi davvero la ribalta in questo modo? Che triste declino”, ha dichiarato il partito, accusando l’artista di cercare visibilità attraverso provocazioni indirizzate alla presidente del Consiglio.

La polemica si è così ampliata a livello nazionale, intrecciando libertà artistica, attivismo politico e il rapporto sempre più complicato tra cultura e istituzioni.

Sullo sfondo resta la riflessione della cantante sulla distorsione dei messaggi e sull’impatto del linguaggio politico, mentre la replica di FdI conferma che il caso continuerà a far discutere.