Frontale nella notte, muoiono sul colpo due operai, avevano 51e 22 anni

Scontro frontale all’alba sulla Statale 130 vicino a Iglesias: due operai muoiono sul colpo, ferito un 34enne trasportato in codice rosso.

Collisione frontale sulla Statale 130 all’alba

La Statale 130 “Iglesiente” si è trasformata in teatro di un grave incidente nelle prime ore del mattino, nei pressi del chilometro 53 alle porte di Iglesias.

Secondo una ricostruzione iniziale, ancora in fase di verifica, una utilitaria guidata da un uomo di 51 anni, operaio residente nella zona, si è scontrata frontalmente con una berlina condotta da un giovane operaio di 22 anni.

L’impatto è stato particolarmente violento e per entrambi i conducenti non c’è stato nulla da fare: sarebbero deceduti sul colpo prima dell’arrivo dei soccorsi.

A bordo dell’utilitaria si trovava anche un passeggero di 34 anni, titolare di un esercizio commerciale nella zona di Portoscuso.

L’uomo è stato soccorso dal personale del 118 e trasportato in codice rosso all’ospedale Brotzu di Cagliari, dove risulta grave ma non in pericolo di vita.

Carabinieri e vigili del fuoco sul posto

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Iglesias, con il supporto delle Stazioni di Gonnesa e Villamassargia, insieme ai vigili del fuoco e alle ambulanze del 118.

La stazione carabinieri di Gonnesa ha informato l’autorità giudiziaria, che ha disposto il sequestro dei veicoli coinvolti e la restituzione delle salme ai familiari delle vittime.

Gli investigatori stanno raccogliendo testimonianze e rilievi tecnici per definire l’esatta dinamica dello scontro frontale e accertare eventuali responsabilità.

Indagini in corso per chiarire la dinamica

Le forze dell’ordine analizzeranno anche le condizioni del traffico e dell’asfalto nel tratto interessato, oltre ai possibili fattori che potrebbero aver causato la perdita di controllo di uno dei mezzi.

Restano da chiarire la velocità dei veicoli, il punto di impatto e le eventuali manovre precedenti allo scontro, mentre la strada è stata temporaneamente chiusa per permettere i rilievi e la rimozione dei mezzi incidentati.