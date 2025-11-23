Il ricordo di una vita: Paoli sceglie una sola foto per Ornella Vanoni

Il cantautore sceglie un’unica immagine in bianco e nero per rendere omaggio a Ornella Vanoni: lo ritrae al pianoforte nel 1965 con lei accanto, durante un programma Rai.

Una foto del passato per un legame durato una vita

Gino Paoli ha deciso di ricordare Ornella Vanoni con una sola immagine, scelta tra decenni di vita personale e artistica condivisa.

Lo scatto, in bianco e nero, risale al 25 settembre 1965 e ritrae il cantautore seduto al pianoforte mentre la cantante, in piedi al suo fianco, lo guarda durante il programma nazionale Rai Gino Paoli presenta Senza fine.

La scelta di un’unica foto per ricordarla testimonia l’intensità di un legame che fu prima sentimentale, poi trasformato in una amicizia durata fino agli ultimi anni, durante i quali entrambi avevano manifestato il desiderio di condividere nuovi progetti artistici.

L’immagine diffusa evoca la loro storia convivendo memoria privata e percorso musicale, una parte significativa della canzone italiana che li vide protagonisti negli anni Sessanta e oltre.

Il gesto del cantautore arriva dopo una vita di incroci artistici, collaborazioni e confidenze, vissuti davanti e dietro le quinte del panorama musicale nazionale.

L’omaggio discreto e il valore simbolico dello scatto

La fotografia scelta da Gino Paoli non è un collage commemorativo né un ricordo recente, ma un fermo immagine del loro passato sul palco, quando la relazione tra i due era al centro non solo delle cronache dello spettacolo, ma anche di un’evoluzione artistica che avrebbe influenzato entrambi.

Lo scatto del 1965, legato alla trasmissione Rai Senza fine, diventa così non solo un ricordo affettivo, ma un simbolo della loro connessione musicale: una scena in cui lei appare accanto al pianoforte, lui immerso nella melodia, mentre la loro storia prende forma davanti al pubblico televisivo dell’epoca.

Un omaggio che guarda alla memoria musicale più che al privato

La scelta di condividere l’immagine senza aggiungere dichiarazioni lunghe o riflessioni personali appare orientata a lasciare parlare il ricordo visivo, suggerendo rispetto e sobrietà.

Paoli aveva più volte ricordato pubblicamente quanto la sua relazione con Ornella Vanoni fosse stata centrale in una fase delicata della sua carriera, così come l’affetto rimasto negli anni successivi alla loro storia sentimentale.