Barbara D’Urso esplode a Ballando: scontro acceso con Selvaggia Lucarelli, “Scostumata, i tuoi non sono giudizi ma attacchi”

D’Urso replica duramente a Selvaggia Lucarelli dopo le critiche: scintille in diretta e intervento di Milly Carlucci per riportare la calma.

Prestazione convincente di D’Urso e La Rocca

Dopo una performance poco apprezzata nella puntata precedente, Barbara D’Urso e Pasquale La Rocca hanno mostrato maggiore sintonia e sicurezza.

Ivan Zazzaroni ha lodato il ballerino per aver valorizzato la conduttrice, definendo l’esibizione “pulita e ben costruita”. Apprezzamenti anche da parte di Fabio Canino e Carolyn Smith, che ha definito la coreografia “una delle migliori realizzate dalla coppia”.

L’affondo di Selvaggia Lucarelli

La tensione è esplosa durante il giudizio di Selvaggia Lucarelli, che ha contestato il ruolo troppo defilato della conduttrice: “Sembra che stiamo parlando solo di Pasquale, Barbara è sparita. Perché ti nascondi dietro il tuo ballerino?”.

La giornalista ha poi citato un contenuto social condiviso da D’Urso, in cui venivano riportate parole su una presunta “lenta e logorante demolizione psicologica” che la coppia starebbe subendo a Ballando, parlando addirittura di un “purgatorio televisivo”.

La risposta infuocata di Barbara D’Urso

La concorrente ha provato inizialmente a motivare la propria posizione, ma il confronto si è trasformato rapidamente in scontro.

È stato allora che D’Urso ha perso la pazienza, replicando a tono:

“Voglio sapere, sei qui a giudicare o a raccontare quello che condivido sui social? Mi fai ridere, non fai la giudice”.

E ancora: “Se interrompi sei scostumata”.

Di fronte all’escalation, è intervenuta Milly Carlucci, che ha chiesto alla giuria di proseguire con i voti per evitare ulteriori tensioni.