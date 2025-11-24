Giannini all’attacco: “Meloni dietro la congiura del Quirinale”

Il confronto a Otto e mezzo tra Annalisa Terranova, Massimo Giannini e Lilli Gruber accende il dibattito sulle accuse contro Giorgia Meloni legate al Quirinale.

Lo scontro tra Terranova e Giannini sul ruolo della premier

Il dibattito sul caso Garofani entra nello studio di Otto e mezzo, su La7, e la discussione si accende immediatamente.

La giornalista Annalisa Terranova pone una domanda diretta a proposito delle ricostruzioni circolate: “Giorgia Meloni se veramente volesse andare al Quirinale sarebbe così ingenua da attaccare Sergio Mattarella?”.

Un interrogativo che mira a smontare l’ipotesi di una strategia occulta della premier.

In studio è presente anche l’editorialista di Repubblica Massimo Giannini, che sostiene la tesi di un disegno politico più ampio.

Giannini afferma che diversi esponenti di Fratelli d’Italia, anche se non la premier direttamente, avrebbero alimentato una “palese bufala”.

A quel punto Terranova ribatte con decisione: “Gli altri esponenti di Fratelli d’Italia non è che si muovono senza dirle niente, se parlano del Quirinale”.

Lo scambio diventa rapidamente teso, con la conduttrice Lilli Gruber che fatica a contenere la sovrapposizione delle voci.

La discussione vede da un lato chi ritiene le accuse contro la premier infondate e dall’altro chi parla di un disegno politico più complesso.

Il caso Garofani diventa così un pretesto per tornare sulle tensioni interne alla politica italiana.

Le accuse di Giannini: “Una ricostruzione che punta al Quirinale”

Proseguendo nel suo ragionamento, Massimo Giannini sostiene che dietro le ricostruzioni circolate ci sarebbe proprio la visione strategica della premier.

“Io penso che lei ci sia dietro”, afferma Giannini, pur parlando di un retroscena che molti giudicano poco solido.

Il giornalista richiama anche le citazioni di Oscar Luigi Scalfaro e Giorgio Napolitano, utilizzate a suo dire per descrivere il Quirinale come un luogo di “giochi di palazzo” e “trame oscure”.

Secondo Giannini, l’obiettivo sarebbe mostrare al pubblico un Colle ostile e distante, giustificando così la necessità di un cambiamento radicale.

Il discorso si inserisce nel quadro delle accuse rivolte a Fratelli d’Italia di alimentare l’idea di complotti istituzionali.

Giannini arriva a definire la vicenda “una grande congiura del Quirinale contro Giorgia Meloni”.

La tesi è che il partito voglia indicare agli italiani un nuovo nemico, dopo le critiche rivolte in passato alla magistratura e all’opposizione.

Il fine politico, secondo lui, sarebbe duplice: creare un avversario esterno e anticipare una possibile corsa della premier al Colle.

Le sue parole dividono lo studio, dove Terranova contesta apertamente la ricostruzione.

L’analisi politica e il nodo della sovranità istituzionale

Il dibattito si sposta poi sui riflessi politici delle accuse, con Giannini che parla di una strategia comunicativa ben definita.

Sostiene che l’operazione serva a “nascondere la realtà dei fatti”, citando difficoltà economiche e tensioni legate all’ordine pubblico.

L’ipotesi principale è che Giorgia Meloni stia preparando il terreno per una futura candidatura al Quirinale, presentandosi come vittima di poteri contrari alla sua linea politica.

Terranova, invece, considera questa lettura priva di fondamento, definendola un esercizio narrativo forzato.

Secondo lei, parlare di un disegno coordinato significa attribuire alla premier intenzioni che non emergono da alcun atto ufficiale.

Il confronto resta acceso fino alla fine del segmento, con posizioni completamente opposte sulla credibilità delle accuse.

