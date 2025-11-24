Verissimo, Evelina Sgarbi fuori di sè dopo l’intervista del padre a Domenica In: “Serviva tutela, non show”

A Milano, Evelina Sgarbi denuncia lo stato del padre dopo l’intervista a Domenica In e annuncia azioni legali contro chi, a suo dire, lo avrebbe messo in difficoltà.

Lo sfogo di Evelina Sgarbi dopo l’intervista del padre a Domenica In

Ospite per la quinta domenica consecutiva a Verissimo, Evelina Sgarbi ha raccontato con forte preoccupazione la situazione legata al padre e le conseguenze della sua recente partecipazione televisiva. L’intervista, registrata e mandata in onda il 23 novembre, si è aperta con parole nette: «Temo per la vita di mio padre, non più per la sua salute». La figlia del critico d’arte ha spiegato di non aver potuto replicare in diretta alle dichiarazioni fatte dal padre poche ore prima a Domenica In, dove era stato ospite di Mara Venier. La distanza temporale tra i due programmi, ha riferito, le ha impedito di intervenire immediatamente. Evelina ha criticato i modi, i tempi e la gestione dell’intervista trasmessa sulla Rai, definendola per lei dolorosa da rivedere. Secondo la giovane, la presenza del padre è apparsa problematica, tanto da richiedere l’inserimento di un terzo interlocutore che, a suo giudizio, avrebbe posto domande guidate. «Vedere l’intervista mi ha fatto un misto di disgusto e di pena», ha dichiarato, lamentando un evidente disagio fisico e comunicativo del padre, mostrato secondo lei in una condizione che avrebbe richiesto maggior tutela.

Le intenzioni legali e la preoccupazione per lo stato del padre

Nel dialogo con Silvia Toffanin, Evelina Sgarbi ha spiegato di essere pronta a un percorso giudiziario per chiarire ciò che sta accadendo. Ha espresso il timore che le condizioni del padre possano influenzare anche il lavoro delle autorità, affermando che la situazione è diventata complessa persino per un giudice chiamato a valutare eventuali decisioni future. Evelina ha dichiarato che la sua priorità è proteggere il padre e comprendere chi, secondo lei, starebbe approfittando della sua fragilità. «Sono pronta a denunciare tutti», ha spiegato, manifestando l’intenzione di portare avanti accuse di circonvenzione d’incapace e maltrattamento. Ha ribadito di voler “tirarlo via da chi lo circonda ora”, sostenendo che la condizione attuale sarebbe «uno schifo sempre peggio». Le parole sono state accompagnate da un’ulteriore rivelazione: fonti considerate attendibili da Evelina le avrebbero riferito che durante la partecipazione a Domenica In il padre avrebbe avuto un malessere improvviso, tanto da far temere il peggio alle persone presenti nello studio.

Le accuse contro Sabrina Colle e le tensioni familiari

Nel corso dell’intervista, Evelina Sgarbi ha rivolto un pesante attacco a Sabrina Colle, storica compagna del padre. Le sue dichiarazioni sono rimaste severe come nelle precedenti settimane. Evelina ha definito Colle «un’approfittatrice fatta e finita», sostenendo che il rapporto con il padre sarebbe dannoso per lui. Ha aggiunto un’ipotesi personale, secondo cui un eventuale matrimonio tra la compagna e il padre, in condizioni di fragilità, potrebbe favorire solo la donna. Le dichiarazioni sono state pronunciate con fermezza, lasciando emergere la tensione che caratterizza la vicenda familiare. Evelina ha ribadito di essere determinata a intervenire e di non voler più restare in silenzio, convinta che la situazione richieda un intervento rapido per garantire tutela e chiarezza. La giovane ha concluso affermando che proseguirà con le iniziative legali necessarie, mantenendo l’obiettivo di assicurare al padre condizioni che ritiene più sicure e trasparenti.