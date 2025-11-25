Regionali, Renzi esulta e sfida la Meloni, “L’alternativa c’è e ora può vincere”

Il leader di Italia Viva esulta per i risultati di Campania, Puglia e Toscana e sostiene che il fronte riformista-progressista, quando unito, può battere la premier.

Renzi rivendica: “L’alternativa esiste e vince”

Da mesi, nel dibattito politico, domina una certezza ripetuta come un mantra: Giorgia Meloni sarebbe “invincibile”, priva di rivali e destinata a restare saldamente a Palazzo Chigi anche nelle prossime elezioni politiche.

Una lettura che, secondo Matteo Renzi, leader di Italia Viva, non regge più dopo i risultati delle ultime regionali.

Secondo gli exit poll, il centrosinistra ha conquistato Campania e Puglia, confermando la vittoria già ottenuta in Toscana.

Per Renzi questi dati segnano un punto politico: “L’alternativa c’è, da Casa Riformista fino alla sinistra. E quando è unita, vince”.

Il fronte che guarda al 2027

Il leader di Italia Viva interpreta l’avanzamento del blocco progressista come la prova che un asse più ampio — che includa area riformista, moderati ed esponenti della sinistra — potrebbe rivelarsi competitivo anche sul piano nazionale.

Nel suo ragionamento, il fattore decisivo non è una singola figura ma la capacità di costruire un progetto che tenga insieme anime diverse con un obiettivo comune: ribaltare l’attuale equilibrio.

In questa direzione Renzi legge il voto delle regionali come un segnale che potrebbe pesare nella lunga marcia verso le politiche del 2027.

L’avvertimento: “Meloni cambierà la legge elettorale”

Il passaggio più duro delle dichiarazioni riguarda però il futuro della legge elettorale.

Renzi sostiene che da domani la premier tenterà di intervenire sulle regole del voto per evitare che un fronte unito dell’opposizione possa battere il centrodestra.

“Con questa legge elettorale Meloni non torna più a Palazzo Chigi”, dichiara, lasciando intendere che la pressione sulla maggioranza aumenterà nei prossimi mesi.

Le sue parole si inseriscono in un contesto di alta tensione, mentre il dibattito sulla riforma istituzionale e sulle modalità di elezione del presidente del Consiglio resta uno dei nodi centrali della legislatura.