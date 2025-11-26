Sondaggi 2025, FdI vola, crollo M5s, sale PD, stabili Lega e FI

I sondaggi Swg fotografa il quadro post-regionali e mostra la tenuta dei principali partiti mentre cresce l’attenzione sulle future Politiche del 2027.

Forza dei partiti dopo il voto

Le Regionali hanno consegnato una divisione equilibrata tra gli schieramenti, mentre la nuova rilevazione Swg colloca Fratelli d’Italia al 31,6%, tra i risultati più elevati degli ultimi anni. Il Partito democratico avanza al 22,3%, registrando l’incremento settimanale più significativo. La raccolta dei dati è precedente ai risultati definitivi di Campania, Veneto e Puglia, elementi che potrebbero influenzare le successive oscillazioni del consenso. Nel campo progressista si lavora per una proposta unitaria in vista delle Politiche del 2027, mentre il centrodestra punta a consolidare l’equilibrio attuale.

Sondaggi e nuovi equilibri politici

Nonostante in Veneto la Lega abbia superato Fratelli d’Italia e in Campania si sia registrato il sorpasso di Forza Italia, il partito della premier mantiene comunque la prima posizione a livello nazionale. Il Movimento 5 Stelle scende al 12,5%, segnando la diminuzione più rilevante della settimana. Sul fronte del centrodestra, Forza Italia si attesta al 7,9%, leggermente avanti rispetto alla Lega, ferma al 7,7%. Nell’area dell’opposizione, Alleanza Verdi-Sinistra raggiunge il 7%, rafforzando il proprio ruolo nella coalizione progressista.

Proiezioni future e analisi delle formazioni minori

Tra i partiti minori si registrano movimenti differenti: Azione sale al 3,3%, mentre Italia Viva mantiene il dato del 2,5%. Seguono +Europa all’1,4% e Noi Moderati all’1,2%. Le prossime settimane potrebbero mostrare eventuali effetti post-regionali sulle intenzioni di voto, con gli schieramenti impegnati a monitorare le variazioni del consenso in vista dei futuri appuntamenti elettorali.