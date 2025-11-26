Chiesta una condanna a 12 anni per tre giovani accusati di un agguato armato a Bari, avvenuto nel quartiere San Girolamo lo scorso gennaio.

La fortuna gira male: vince 26 mila euro al SuperEnalotto, si ubriaca e finisce nei guai

Un 35enne di Sulmona festeggia una vincita al SuperEnalotto con alcol eccessivo, rientra a casa ubriaco, aggredisce la madre e viene denunciato dalla polizia.

La vincita e la decisione di festeggiare

Una giornata che avrebbe potuto trasformarsi in un momento di pura gioia si è invece conclusa con una denuncia per un uomo di Sulmona, 35 anni, protagonista di una vicenda dagli sviluppi inattesi. Dopo aver incassato una vincita di 26mila euro al SuperEnalotto grazie a due ambi e un terno, il giovane non ha contenuto l’entusiasmo. Ancora in attesa di riscuotere ufficialmente il premio, ha acquistato una quantità considerevole di superalcolici in un negozio della zona, intenzionato a celebrare la fortuna appena ottenuta.
Il rientro a casa è stato però tutt’altro che tranquillo. Il 35enne, completamente ubriaco e in evidente stato di agitazione, ha dato luogo a comportamenti aggressivi ai danni della madre. La donna, spaventata dalla situazione, non ha avuto altra scelta se non contattare le forze dell’ordine per chiedere aiuto immediato.

L’intervento degli agenti e gli insulti alla polizia

Quando gli agenti del commissariato di Sulmona sono arrivati nell’abitazione, hanno trovato il giovane in uno stato psicofisico alterato, ancora intento a manifestare la sua frenesia legata alla vincita. L’intervento, descritto come tempestivo, ha inevitabilmente “rovinato” i festeggiamenti del 35enne, che non ha apprezzato l’arrivo delle divise.
Nonostante la presenza della polizia, il giovane ha continuato a mostrare un atteggiamento aggressivo. Invece di calmarsi, ha rivolto insulti e offese agli agenti, rendendo ancora più delicata la gestione della situazione. L’agitazione, unita all’effetto dell’alcol, ha contribuito a prolungare l’intervento fino al ristabilimento della calma all’interno dell’abitazione.

La denuncia e l’assistenza alla donna

Una volta riportato l’ordine, gli agenti hanno potuto ricostruire quanto accaduto. Il 35enne, già noto alle forze dell’ordine, è stato denunciato alla Procura per oltraggio a pubblico ufficiale. La madre, comprensibilmente scossa, è stata assistita e tranquillizzata dagli operatori intervenuti, che hanno verificato le sue condizioni e raccolto ulteriori informazioni utili.
L’episodio evidenzia come un momento di euforia possa degenerare rapidamente quando la situazione sfugge di mano, richiedendo l’intervento delle autorità per evitare conseguenze ancor più gravi.

