Affari Tuoi: “Ho il mutuo da pagare”, Ronny rischia tutto e trionfa con 200mila euro

Ronny, istruttore di nuoto di Empoli, gioca tra lacrime, sensi di colpa e coraggio fino all’ultimo secondo: nel suo pacco c’erano 200mila euro.

La determinazione del concorrente toscano

La puntata di Affari Tuoi andata in onda mercoledì 26 novembre ha avuto come protagonista Ronny, concorrente della Toscana, arrivato in studio con un obiettivo preciso: tentare di sistemare i debiti familiari. L’istruttore di nuoto, originario di Empoli, si è presentato accompagnato dal padre Riccardo e ha pescato inizialmente il pacco numero 5, con soli 200 euro. La decisione di cambiarlo con il pacco 3 ha segnato l’inizio di una serie di scelte ardite, spesso vissute con evidente conflitto interiore. Ronny ha più volte ammesso di temere la reazione della moglie Simona, certa che sarebbe “impazzita” all’idea di vederlo rischiare tutto. Nonostante ciò, il concorrente ha deciso di seguire il proprio istinto, spinto dal desiderio di tentare un futuro migliore per i figli Cosimo e Jacopo.

Le offerte rifiutate e il pianto liberatorio

I primi tiri non sono stati favorevoli: sono usciti i 300mila, 20mila e 10mila euro, costringendo Ronny ad accettare il primo cambio proposto dal Dottore. Con il pacco numero 3 in mano, l’istruttore ha visto il gioco prendere una piega più fortunata e ha iniziato a respingere le offerte, tra cui 25mila euro, cifra pari a due anni del suo stipendio. “Se torno a casa a mani vuote, mia moglie si arrabbia”, ha confessato commosso, spiegando che in famiglia si parlava da tempo dell’acquisto della pergotenda. Dopo aver eliminato pacchi importanti, Ronny è scoppiato in lacrime quando il Dottore gli ha riproposto l’offerta da 25mila euro. Alla domanda di Stefano De Martino, il concorrente ha chiarito di piangere per la tensione e per l’amore verso la propria famiglia. “È un’occasione, devo viverla fino in fondo”, ha spiegato mentre il padre lo incoraggiava a proseguire.

Il finale inatteso e la vincita record

Respinta un’altra offerta e pescati pacchi blu, Ronny ha accettato l’ultimo cambio, passando dal pacco 3 al numero 13. Con ancora in gioco 200mila euro, 50mila euro e il Pacco Nero, la tensione è salita. Il Dottore è arrivato a proporre 50mila euro, poi 60mila, mentre Ronny ammetteva: “Rifiutare sarebbe egoista, ma voglio credere in me”. Coerente con la propria intuizione, ha scelto di andare fino in fondo. Nel pacco 3 c’erano 50mila euro, nel Pacco Nero 15mila. Nel suo pacco, il numero 13, si nascondevano 200mila euro. Una cifra che ha lasciato il concorrente senza parole e che gli permetterà finalmente di affrontare il mutuo e i debiti che pesavano sulla sua famiglia. Il padre Riccardo lo ha abbracciato tra gli applausi del pubblico, mentre Ronny continuava a ripetere incredulo di non aver mai visto così tanto denaro tutto insieme.