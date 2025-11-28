Francesca Fialdini caos dietro le quinte: “A Ballando voci assurde sul mio infortunio, ma nessuno lo dice in faccia, parlano da dietro”

Fialdini racconta tensioni, battute alle spalle e dubbi sul suo infortunio, spiegando come ha scoperto le voci e cosa succederà al suo ritorno in gara.

Voci, sospetti e il “lastra gate”

Francesca Fialdini ha descritto come “assurda” la situazione nata attorno al suo infortunio a Ballando con le Stelle 2025, spiegando che le voci sul presunto finto dolore non le sono mai state riferite direttamente. La conduttrice ha chiarito che a informarla per prima è stata Milly Carlucci, che le avrebbe suggerito anche di pubblicare il video del referto. «Questa situazione è assurda, non so da chi siano partite le voci. Me le ha riferite Giovanni Pernice», ha dichiarato.

La conduttrice ha specificato che non sono stati Andrea Delogu e Paolo Belli, che definisce “rispettosi e corretti”, ma di altri colleghi non conosce i nomi. Le indiscrezioni, racconta, sarebbero circolate “alle sue spalle”, spesso senza che gli autori si accorgessero della presenza di Giovanni Pernice, suo partner nel programma.

L’infortunio e la voglia di tornare in pista

Dopo la frattura di quattro costole e un problema al piede, Fialdini era stata costretta a ritirarsi a poche puntate dalla finale. Oggi, però, rivela di voler tornare: «Sono in ripresa, farò di tutto per tornare». Sta seguendo doppie sedute di fisioterapia e punta a tentare il ripescaggio: «Se i risultati saranno incoraggianti proverò a ballare solo con le gambe».

La conduttrice ha raccontato anche un episodio avvenuto in studio, quando, per dimostrare che stava migliorando, ha sfilato sui tacchi, ricevendo commenti che l’hanno ferita: «Mi sono sentita dire frasi come “allora stai bene, vedi che non hai un ca**o?”».

Giudici, dinamiche interne e rapporti con i colleghi

Rispondendo sulle valutazioni dei giudici, Fialdini distingue tra chi si concentra sulla tecnica, come Caroline Smith, e chi guarda soprattutto alla personalità, come Guillermo Mariotto e Selvaggia Lucarelli. A proposito delle osservazioni rivolte a Barbara D’Urso, esclude un accanimento: «No, non ho avuto questa percezione».

Sul compagno di ballo Giovanni Pernice, al centro di un articolo del Sun che parlava di “molestie” in un video, chiarisce: «Io avevo un dolore allucinante. L’ho spostato solo perché non riuscivo a reggere il dolore». Ha definito “sciocchezze” le ricostruzioni circolate e ha raccontato persino di una fake news che li voleva parte di una “triade massonica”.

Il lato personale e la rinascita dopo un periodo difficile

La conduttrice ha ricordato anche una fase complicata della sua vita: «Ho perso una grande amica a 40 anni, è come aver perso l’altra metà del cielo». Ha spiegato di essersi rialzata grazie alla psicoterapia e alla forza di volontà.

Sul lavoro televisivo, concorda con Caterina Balivo sul tema dei budget: “Alcuni programmi possono permettersi ospiti solo se le risorse sono alte”.

Nel suo libro Come Fossi una Bambola, affronta il tema della dipendenza affettiva, ammettendo di averla vissuta in prima persona e di aver imparato a riconoscere i meccanismi di manipolazione. Oggi, però, dice di aver trovato serenità: «Sì, oggi sto benissimo e sono felicissima con il mio compagno».