Hotel Victor, la nuova società è piena di volti noti di Fondazione Puglia, la separazione resta solo formale, nella srl spuntano gli stessi nomi

La nascita della nuova società che gestisce l’Hotel Victor coinvolge numerosi esponenti di Fondazione Puglia, riaccendendo interrogativi sulla separazione tra ente e attività alberghiera.

I nuovi assetti societari

La costituzione della Victor Hotel srl “società benefit”, formalizzata il 17 settembre, avrebbe dovuto segnare una chiara cesura rispetto alla precedente gestione affidata a Puglia Cultura e Territorio.

La nuova struttura avrebbe dovuto rappresentare il modello indicato dal ministero dell’Economia e delle Finanze per separare l’ente proprietario dall’operatività commerciale.

Scorrendo i nomi dei soci e dei componenti, tuttavia, emerge una presenza significativa di figure riconducibili a Fondazione Puglia, a partire dal presidente Antonio Castorani fino ai membri del Cda e ai dipendenti già attivi nella vecchia società.

Il legame tra l’ente e la newco appare dunque ancora stretto, suscitando interrogativi sulla reale autonomia della nuova srl che avrà il compito di vendere le camere dell’albergo di via Nicolai, struttura acquistata nel 2019 per 4,4 milioni di euro e ristrutturata con ulteriori 2,5 milioni messi a disposizione dalla stessa Fondazione.

La risposta ai rilievi del ministero

Il trasferimento della gestione dal vecchio ramo operativo alla società benefit nasce in seguito alle osservazioni del MEF, che aveva segnalato l’incompatibilità tra la normativa sulle fondazioni bancarie e la gestione diretta di un immobile di loro proprietà tramite una società strumentale partecipata al 100%.

Per evitare contestazioni e allinearsi alle indicazioni ministeriali, Fondazione Puglia ha quindi creato la nuova srl a partecipazione mista, formalmente distinta dall’ente.

Nonostante ciò, l’elenco dei soci testimonia la presenza di tre componenti del Cda della Fondazione, due dipendenti e la direttrice generale, oltre alla dirigente dell’Hotel Victor.

Una continuità evidente che, pur rispondendo alle esigenze formali di separazione, lascia aperti dubbi sulla reale trasformazione dell’assetto gestionale dell’albergo.

Le operazioni sull’immobile

L’Hotel Victor, attivo da maggio dopo una lunga fase di lavori, rappresenta uno degli investimenti più rilevanti degli ultimi anni per la Fondazione.

L’immobile, acquistato dal gruppo Andidero — in seguito coinvolto in un’inchiesta per bancarotta — era stato individuato come perno della strategia di rilancio territoriale.

La ristrutturazione, durata diversi mesi, ha interessato l’intero edificio, trasformandolo in una struttura ricettiva moderna, pensata per attirare turismo e valorizzare il centro di Bari.

La nascita della Victor Hotel srl dovrebbe garantirne la piena operatività commerciale, ma la forte presenza di figure interne all’ente continua a rendere sfumata la distinzione tra proprietà e gestione.