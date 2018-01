Oggi a Bari e, precisamente nel quartiere Madonnella, a due passi dal centro della città è stato ritrovato il corpo senza vita di un uomo di 53 anni.

L’uomo è stato trovato in una casa sita in via Celentano.

I vicini hanno allertato la polizia dopo che per diversi giorni non vedevano più l’uomo in giro.

L’uomo pare sia morto per un infarto anche se ora gli inquirenti sono al lavoro per accertare la causa con certezza.