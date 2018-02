Bari incidente sul lungomare auto contro moto, ferito centauro

Un incidente è avvenuto nella tarda mattinata di oggi a Bari sul lungomare Corso Vittorio Veneto nelle vicinanze della sede distaccata del comune di Bari il Largo Fraccacreta.

Un’auto, una Fiat Panda e una moto, per cause in via di accertamento si sono scontrate. Sul posto, dopo pochi minuti, sono arrivati i soccorsi che hanno provveduto a trasportare al più vicino ospedale il motociclista.

Non sono note le condizioni di salute dell’uomo alla guida della moto. Illesi gli occupanti della Panda.