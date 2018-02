Bari, il Consiglio comunale ricorda  i martiri delle Foibe, ex assessore si alza e se ne và

A rendere noto l’accaduto è stato l consigliere comunale del Gruppo Misto Fabio Romito con un lungo post sulla sua pagina Facebook: “Fuori dall’aula durante la commemorazione dei martiri delle Foibe: Losito spieghi la sua assenza”.

Fabio Romito ha spiegato che era appena iniziato il consiglio che aveva un unico argomento monotematico sull’inceneritore: “Chiedo all’Aula di osservare un minuto di silenzio per ricordare e onorare i Martiri delle Foibe. Tutti i Consiglieri sono presenti in Aula, e si pongono in piedi. Tutti tranne uno. Fabio Losito, oggi nel Partito Democratico dopo una lunga trafila nel Partito Comunista e in Sel. Per la cronaca, è rientrato in Aula appena terminato il minuto di silenzio”.

Subito dopo l’accaduto Romito ha chiesto: “Pubblicamente al collega Losito di giustificare la sua assenza o di assumersi le proprie responsabilità dichiarando di no voler onorare i martiri italiani”.