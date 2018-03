Puglia, terribile schianto moto contro auto, muore un giovane ragazzo di soli 25 anni

Impatto violentissimo tra un’auto e una moto. Il centauro era a bordo su una Kawasaki quando, per cause in via di accertamento, ha perso il controllo del mezzo e si è scontrato violentemente contro il mezzo.

L’incidente frontale ha provocato la morte del giovane centauro di soli 25 anni. L’incidente è avvenuto a Galatone nel leccese sulla via che conduce a Gallipoli.

In pochi minuti sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 che non hanno potuto constatare la morte del giovane ragazzo.