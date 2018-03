Nel pomeriggio due auto, per motivi in via di accertamento, si sono scontrate al sottopasso di viale Pasteur verso via Brigata Regina.

Le due auto coinvolte sono una Fiat Punto e una Fiat 500. La Fiat Punto ha sbattuto violentemente contro il guardrail.

Il conducente del mezzo, sotto choc per l’accaduto, è rimasto ferito in maniera lieve.