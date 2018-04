Intorno alle 12.30 di oggi due uomini sono entrati in un parrucchiere in via Dalmazia al rione Madonella ed hanno picchiato selvaggiamente i proprietari, un uomo e una donna e alcuni clienti presenti in quel momento nel locale.

I due malviventi subito dopo l’aggressione sono fuggiti facendo perdere le loro tracce. Sul posto sono arrivate due pattuglie della Polizia e i soccorritori del 118 che hanno provveduto a medicare le ferite riportate dalle vittime dell’aggressione.