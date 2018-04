Bari, con l’auto sfonda vetrina negozio Prenatal a Bari Max, tre i feriti tra i quali una donna incinta

Una persona, per cause ancora in via di accertamento, ha perso il controllo della sua auto, una Mercedes station wagon, sfondando la vetrina di un negozio della catena Prenatal a Bari Max.

Il conducente alla guida era un disabile che ha perso il controllo dell’auto forse per un malore. L’incidente ha provocato il ferimento di tre persone che in quel momento si trovavo nel negozio.

Una delle ferite è una donna incinta.

Sul posto sono arrivati le forze dell’ordine ed i soccorritori del 118 che hanno provveduto a soccorrere i tre feriti.