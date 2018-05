Bari, muore 37enne in un incidente stradale dopo una festa di compleanno, qualche anno fa morirono il padre e la fidanzata in un altro incidente

E’ morto il 37enne coinvolto nell’incidente avvenuto nella mattinata di ieri sulla strada provinciale che collega Bitritto a Sannicandro.

Si chiamava Roberto Pascazio ed era di Bari. L’uomo era alla guida del suo mezzo che per cause in via di accertamento, è finito fuoristrada dopo aver abbattuto il guardrail.

Roberto Pascazio era a bordo dell’auto con altre tre suoi familiari. Le sue condizioni erano apparse subito molto delicate.

Trasportato al Policlinico di Bari, il 37 enne, è morto nella serata di ieri. Nell’incidente sono rimaste ferite la madre, la compagna e la figlia.

Qualche anno fa il Pascazio fu coinvolto in un altro incidente stradale che costò la vita al padre e alla sua compagna dell’epoca.