Puglia, furgone si ribalta sulla provinciale, Pasquale non ce l’ha fatta, aveva 27 anni

Pasquale Giannotte, 27enne di Ostuni, coinvolto in un incidente è morto nella tarda serata di ieri sera.

Il ragazzo era alla guida di un furgone sulla provinciale Ostuni – Francavilla quando, per cause in via di accertamento, il furgone si ribaltò.

L’incidente è avvenuto lunedì scorso, dopo sei giorni il ragazzo, ricoverato al reparto di rianimazione dell’ospedale Perrino di Brindisi è morto.

Il furgone si ribaltò scontrandosi contro alcuni alberi. La notizia della morte del giovane in pochissime ora ha fatto il giro dei suoi amici.

Tanta commozione sulle bacheche Facebook.