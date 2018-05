Puglia, a soli 30 anni muore per un incidente stradale, perde il controllo della sua moto e vola sull’asfalto

Un tremendo incidente si è verifico intorno alle 20,20 di oggi. A perdere la vita è stato un giovane di soli 30 anni.

Il giovane era alla guida della sua moto, sulla strada provinciale Monteroni-Copertino, quando per cause in via di accertamento, ha perso il controllo del suo mezzo volando sull’asfalto.

Sul posto, in pochissimi minuti, sono arrivati i soccorsi che non hanno potuto far altro che attestare la morte del giovane centauro.

Nell’incidente non risultano essere stati coinvolti altri mezzi.