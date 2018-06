Un terribile incidente si è verificato ieri sera sulla statale 16. Un uomo di 40 anni, che era a bordo di una moto ha perso la vita.

L’incidente è avvenuto a Monopoli nei pressi dell’uscita per Capitolo in direzione Bari. Sul posto, in pochi minuti sono arrivati i soccorsi che non hanno potuto far altro che constatare la morte dell’uomo.

L’incidente ha provocato pesanti ripercussioni al traffico di ritorno da mare verso Bari.