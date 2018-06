Puglia, terribile incidente nella notte, moto contro albero, muore centauro, gravissima una donna

Un gravissimo incidente si è verificato nella notte appena trascorsa sulle tre corsie a Foggia nei pressi dell’istituto Pacinotti.

L’incidente ha determinato la morte di un uomo e il ferimento di una donna che viaggiava con lui su una moto.

La moto stava percorrendo via Mario Natola, quando per cause in via di accertamento, è andata a sbattere violentemente contro un albero. Per il centauro non c’è stato nulla da fare. La donna è stata trasportata in gravissime condizioni al più vicino ospedale.