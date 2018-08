Nella notte appena trascorsa un uomo di 44 anni ha perso la vita. Il 44enne si chiamava Luca Capoccia e stava transitando con la sua auto, una Smart, sulla strada Minervino – Giuggianello quando, per cause in via di accertamento, il mezzo è uscito fuori strada.

Il 44enne gestiva un noto locale a Lecce la “Cornetteria di Notte”.

L’uomo è morto sul colpo, inutili i soccorsi.