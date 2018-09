Aveva solo 26 anni il ragazzo morto ieri sera in seguito ad un incidente stradale verificatosi in via Napoli nel quartiere San Girolamo di Bari.

La vittima dell’incidente si chiamava Proscia Rocco ed era originario di Modugno. Il ragazzo, per cause in via di accertamento, ha perso il controllo dell’auto che è terminata contro un muro.

L’incidente è avvenuto nei pressi dell’ultimo semaforo in via Napoli prima dell’ingresso in tangenziale. Vani i soccorsi.