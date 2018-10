Puglia, maxi rissa tra giovani all’interno di un noto locale, giovane 25 enne massacrato di botte

Una rissa sfociata in una barbara aggressione quella che è avvenuta nella notte tra il venerdì 5 e sabato 6 ottobre.

Due gruppi di giovani, uno di Foggia l’altro formato da ragazzi provenienti da Cerignola, per motivi in via di accertamento, forse per alcuni complimenti ad una ragazza sono venuti alle mani.

Uno di loro, Donato Monopoli, di 25 anni ha riportato gravissime ferite e un trauma cranico. Il ragazzo ora è ricoverato in coma farmacologico all’ospedale Divina Provvidenza di San Giovanni Rotondo.

Stamane il gip di Foggia ha disposto gli arresti domiciliari a due ragazzi Francesco Stallone e Michele Verderosa rispettivamente di 24 e 25 anni.

La rissa si è verificata al locale “Le Stelle “ in via Trinitapoli a Foggia.