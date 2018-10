27enne muore poco prima di sposarsi in un terribile incidente stradale, lei il giorno fissato per le nozze si inginocchia e piange sulla tomba vestita da sposa

Una foto postata su Facebook che ha avuto migliaia di like e commenti. Jessica Paggett, una giovane ragazza americana, ha voluto omaggiare il suo compagno che a soli 27 anni è morto in seguito ad un terribile incidente stradale.

I due si dovevano sposare lo scorso 29 settembre ormai era tutto pronto ma la sera del 10 novembre scorso l’impatto terribile.

Lui si chiamava Kendall Murphy era quella maledetta sera del 10 novembre era in servizio presso i vigili del fuoco quando la sua auto si è scontrata contro un camion guidata da un uomo ubriaco.

Lei il 29 settembre, giorno delle nozze, ha indossato l’abito da sposa, si è inginocchiata e ha pianto sulla tomba di quello che doveva essere suo marito.

Jessica si è recata al cimitero con tutti i suoi familiari per celebrare le nozze. La donna ha poi scritto su Facebook il seguente commento: «Non potrò mai ringraziarvi abbastanza per questa settimana. Mi sento coccolata e amata. Voglio ringraziare in particolar modo mia sorella per essere stata la mia roccia in tutto, attraverso le lacrime e le chiacchierate notturne, non ce l’avrei fatta senza di te. Grazie a tutti per aver reso il giorno del mio matrimonio così speciale, anche se non sono riuscita a sposare l’uomo dei miei sogni».