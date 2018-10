93enne per andare uno studio medico, imbocca per sbaglio l’A14 si ferma solo dopo quattro ore, fermata dalla Polizia Stradale chiede «Ma da qui come si torna indietro?».

Si è fermata dopo quattro ore di viaggio. Una donna di 93 anni si era messa al volante della sua auto per andare ad uno studio medico.

La donna di Rimini doveva andare al podologo a Bellaria ed aveva imboccato per sbaglio l’autostrada A14. Dopo quattro ore di viaggio si è fermata alla piazzala di sosta al chilometro 166 nei pressi dell’uscita Modena Nord dove è stata raggiunta dalla Polizia Stradale.

Ai Poliziotti la donna ha spiegato cosa era accaduto: “Dovevo andare dal podologo a Bellaria. Sono partita stamattina da Rimini – ha detto loro – e non so come ma sono finita a Modena. Ma da qui come si torna indietro?».

La donna poi ha precisato che: “Sono uscita alle 11 – ha spiegato poi ai poliziotti ringraziandoli – ma dopo quattro ore ancora devo arrivare allo studio medico – ho provato a fermare le auto, ma nessuno mi ha considerato”.