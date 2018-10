Barletta, benzinaio si dimentica di attivare impianto di sicurezza, il distributore eroga benzina gratis per 24 ore, preso d’assalto da automobilisti  

Un distributore in Puglia ha erogato benzina gratis per tantissimi clienti. Il proprietario del distributore ha dovuto chiudere in anticipo perché era stato chiamato dalla moglie per un’emergenza in famiglia e si è dimenticato di attivare l’impianto di sicurezza per le pompe di benzina che quindi potevano erogare gratis.

Il fatto è accaduto a Barletta. Il distributore in poche ore è stato preso d’assalto da tanti automobilisti circa 80.

Il distributore di benzina ha continuato ad erogare fin quando il proprietario non è ritornato a lavoro e si accorto di quanto era successo.