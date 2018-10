Bambino di un anno arriva in ospedale con la febbre alta, tutte le cure si rivelano inutili, muore nella notte, sconvolti i genitori

Un bimbo di soli un anno e due mesi è morto dopo essere stato trasportato d’urgenza in ospedale. La tremenda tragedia è avvenuta in un ospedale a Iglesias in Sardegna. Il bimbo è arrivato durante la giornata di ieri ma non è riuscito a superare la notte.

I medici hanno cercato in tutti i modi di salvargli la vita senza alcun successo. I genitori prima si erano rivolti al pediatria di famiglia, poi visto il peggiorare delle condizioni del piccolo, hanno deciso di ricoverarlo in ospedale. Poi il tragico epilogo.

Solo l’autopsia potrà chiarire le cause del misterioso decesso.