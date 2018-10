Alunno punta pistola alla tempia della sua insegnante urlando: “Mettimi presente”

Una scena che rimarrà per sempre impressa negli occhi di una insegnate quella accaduta qualche giorno fa in una scuola in Francia.

Un ragazzo di colore ha puntato una pistola alla tempia della professoressa urlandole “Mettimi presente”.

L’episodio è stato ripreso da uno smartphone e in poche ore è diventato virale. Un altro compagno di classe mentre veniva girato il video si è alzato in piedi sul banco per fare un gestaccio.

Nelle immagini apparse sembrerebbe che il ragazzo abbia prima detto alla maestra “Mettimi assente” e poi “Mettimi presente”.

I due studenti sono stati fermati dalla polizia e accompagnati in caserma. L’episodio di bullismo è avvenuto il giorno 18 ottobre.

Le forze dell’ordine stanno cercando di capire chi abbia girato il video.