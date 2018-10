Bimba nasce tra i tavoli di una trattoria, la giovane madre non si era accorta di essere incinta

Una bimba è nata tra i tavoli di una trattoria a Godega in provincia di Treviso. La madre non si era accorta di essere in dolce attesa.

La giovane donna ha partorito a otto mesi e mezzo. La piccola di nome Chiara è venuta al mondo in modo spontaneo.

La nascita di Chiara è avvenuta lo scorso sabato. La madre aveva avuto delle perdite molto simili al ciclo mestruale, per questo motivo la donna non si accorta di essere in dolce attesa.

Nella trattoria gestita in modo familiare c’erano molti clienti che prima non hanno capito cosa stesse succedendo poi hanno aiutato la giovane madre a partorire.

La giovane madre, prima del parto, aveva solo mal di schiena.