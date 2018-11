Oroscopo 2019, Paolo Fox svela quale sarà il segno più fortunato nell’anno che verrà

Paolo Fox ha pubblicato il suo ultimo libro con le previsioni per l’anno 2019. Il famoso astrologo ha rilasciato una lunga intervista nella quale parla dell’anno che verrà e come sarà per i vari segni.

Nel 2018 aveva previsto la vittoria del pensiero conservatore in Italia e così è stato con le ultime elezioni. L’astrologo ha detto che il 2019 sarà l’anno della verità per tantissime coppie.

Da dodici anni i libri di Paolo Fox sono vendutissimi. La sua passione il famoso astrologo ha iniziato a coltivarla già a 16 anni. Ora a 57 anni è diventato l’astrologo più famoso in Italia e sono tantissimi i suoi fan che attendono le previsioni per l’anno che verrà.

Paolo Fox alla presentazione del libro ha anche voluto svelare quale sarà il segno dell’oroscopo più fortunato nel 2019: «In astrologia ci sono tendenze. Il 2019 sarà un anno che favorisce i cambiamenti radicali, le rotture. Quindi per i Sagittari sarà sicuramente un anno interessante, perché sono quelli che non si lasciano intimorire e si lanciano senza pensarci due volte. Bene anche il Leone, soprattutto sul fronte emozionale e familiare. L’anno giusto per fare un figlio, per esempio, o ricostituire una coppia. Idem per i Pesci. Potrebbero rivendicare qualcosa che gli sta a cuore: un discorso lasciato a metà, un contratto aperto, una questione legale in pendenza».