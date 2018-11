Da ventitre anni mangiano al McDonald’s tutti i giorni facendo sempre la stessa strada  “Siamo magri e in perfetta forma”

Una coppia Lui Tom Jones di 83 anni e la compagna Pauline di 82anni da 23 anni fanno la stessa strada per raggiungere il loro fast food preferito, il McDonald’s.

I due camminano a piedi per quasi tre chilometri dalla loro casa di Southgate Street, a Bath in Inghilterra.

I due hanno riferito che solo nel periodo di vacanze non vanno al loro fast food preferito, tutti gli altri giorni hanno un tavolo prenotato.

I due hanno sottolineato che non hanno mai saltato un giorno.

Tom ha detto che: “Veniamo qui sette giorni alla settimana, tutti i giorni tranne quando siamo stati in vacanza non abbiamo perso un giorno in 23 anni. Ci piace tornare qui ogni giorno per la cordialità delle persone che ci lavorano – dice ancora – Sono sempre molto disponibili, ci sentiamo parte del locale, parte dell’arredamento, come se sapessero chi siamo e sono così gentili. Ci piace la mattina perché non è molto affollato come all’ora di cena, non siamo gente dei pub e apprezziamo la comunità che troviamo al McDonald’s”.

“Sono tutte sciocchezze queste che dicono su McDonald’s che ti fa ingrassare, è spazzatura. Noi siamo in perfetta forma, ma è anche vero che ci siamo sempre tenuti allenati con l’esercizio fisico, camminiamo molto».