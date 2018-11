Lecce, 31 enne bellissima, laureata, brillante ma vittima della depressione, si è chiusa nella sua stanza e si è suicidata, era tutto per i suoi genitori

Lei era tutto per i suoi genitori. Ragazza bellissima, fisico da modella, laureata, brillante, ma colpita dalla depressione si è uccisa impiccandosi nella sua stanza

Una ragazza ha deciso di farla finita. Si è chiusa nella sua stanza e si è impiccata. Il grave episodio è avvenuto a Sannicola in provincia di Lecce.

Era notte quando la ragazza di soli 31 anni ha deciso di suicidarsi. Era figlia unica e i genitori affidavano tutte le loro speranze in quella ragazza di 31 anni.

Lei era tutto per i suoi genitori. Bellissima, fisico statuario, laureata e le mancavano solo due esami per la specializzazione in biotecnologia ma era depressa.

Quel male oscuro che colpisce tantissime persone le è stato fatale. La ragazza si è chiusa nella sua stanza nella notte appena trascorsa e si è impiccata.

La ragazza era molto apprezzata dai giovani del suo paese ma negli ultimi tempi si era molto isolata. In molti si chiedono perché? Come possa essere successa una simile tragedia. Domande che, purtroppo, non avranno mai una risposta…