35enne bellissima, dal fisico statuario, prosciugava i conti dei tanti suoi compagni, acquistando vestiti  costosi e facendo viaggi da sogno

Conduceva una vita lussuosa e in molti si domandavano come facesse. Una donna di 35 anni, bellissima, dal fisico statuario non lavorava ma riusciva a non farsi mancare nulla, viaggi da sogno, indossava vestiti molto attillati costosissimi.

La donna riusciva ad abbindolare i suoi tanti compagni che spesso erano uomini ricchi, soli e bisognosi d’affetto.

La donna si faceva consegnare la carta di credito con una serie di bugie per farsi regalare soldi e fare i suoi costosissimi acquisiti.

A un uomo è riuscita a sottrarre più di 50 mila euro, ad un altro ha prosciugato il conto sottraendogli il libretto degli assegni.

L’ultimo suo uomo la denunciata. I carabinieri hanno accertato i vari raggiri della donna e il Gip ha disposto gli arresti domiciliari.