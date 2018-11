Belluno, toro inferocito incorna al torace uccidendo un veterinario che lo stava visitando

Un toro inferocito ha ucciso un veterinario che stava cercando di visitarlo. Il tragico evento è avvenuto in una frazione di Belluno.

Per il veterinario, Paolo Casarin di 52 anni, non c’è stato nulla da fare. Inutile l’intervento dei medici del 118 che non hanno potuto far altro che constatarne la morte.

L’allarme è stato dato dai vigili del fuoco che erano alle prese con il toro imbizzarrito. Il toro avrebbe aggredito il medico trafiggendogli con le corna il torace.

I vigili del fuoco, dopo vari tentativi, sono riusciti a bloccare l’animale sedandolo.

Non è ancora stato reso noto quale sarà la decisione degli inquirenti sulla fine del toro se sarà abbattuto o meno.