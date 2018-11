Droga vasta operazione dei carabinieri in Puglia, 41 arresti a Lecce, Brindisi e Bari

I Carabinieri di Lecce stanno eseguendo nelle province di Lecce, Brindisi e Bari 41 ordinanze di custodia cautelare (30 in carcere e 11 agli arresti domiciliari) nei confronti di altrettanti soggetti indagati, a vario titolo, di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, detenzione ai fini di spaccio, estorsione, detenzione e porto illegale di armi. Le misure sono state emesse dal gip di Lecce, su richiesta della locale procura della repubblica. Individuato un fiorente canale di approvvigionamento riconducibile ad esponenti di un clan malavitoso locale.

Sono due le associazioni che, con gli arresti in corso, vengono disarticolate: una operativa nei territori di Tricase e Tiggiano con ramificazioni nel brindisino e a Terlizzi, in provincia di Bari, riconducibile in questa area al clan “Dello Russo-Ficco” e dedita allo spaccio di cocaina, eroina, marijuana e hascisc e la seconda operante nei territori di Taurisano e Corsano per lo spaccio di eroina nei comuni del Sud Salento.

L’operazione viene compiuta dai Carabinieri della Compagnia di Tricase supportati da quelli dei reparti territorialmente competenti, nonché dal sesto Nucleo Elicotteri di Bari, dallo squadrone eliportato Cacciatori di Puglia e dal nucleo cinofili di Modugno.