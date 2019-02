Roberto Saviano durissimo con Salvini, indossare la divisa della Polizia non è un gesto di solidarietà ma d’intimazione

Un nuovo attacco di Roberto Saviano al leader leghista Matteo Salvini. Secondo il noto giornalista Matteo Salvini dovrebbe non indossare più la divisa della Polizia.

Il giornalista spiega che secondo Matteo Salvini indossare la divisa della Polizia sarebbe un segno di vicinanza nei loro confronti.

Ma per Roberto Saviano è un abuso è un attentato alla democrazia, perché potrebbe anche significare che Matteo Salvini si identifichi così tanto con la Polizia come se volesse far intendere che è lui la Polizia.

Secondo Saviano il gesto di indossare la divisa da parte di Salvini non è gesto di solidarietà ma di intimidazione.

Secondo Saviano: “È assolutamente necessario che intervengano le massime autorità di questo Paese, perché è in pericolo la democrazia. Salvini sta dicendo che il capo della polizia non conta nulla? Sta trasformando la polizia in una sua squadra politica?”