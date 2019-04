Imprenditore suona musica al formaggio per migliorarne la stagionatura, dalla musica classica alla techno

Dallo scorso settembre, il produttore di formaggio Beat Wampfler sta facendo “ascoltare” musica alle sue forme di formaggio Emmental, nel tentativo di vedere se la musica può influenzare la maturazione, le caratteristiche e, soprattutto, il sapore del formaggio. L’uomo è convinto che umidità, temperatura e sostanze nutritive non siano le uniche cose che possono avere un impatto sul gusto del formaggio, e che suoni, ultrasuoni e musica possano avere

L’idea di Wampfler può sembrare assurda, ma esiste una branca scientifica chiamata sonochimica che esamina l’impatto del suono sui corpi solidi e sulle reazioni chimiche. Il produttore di formaggio ha coinvolto alcuni scienziati dell’Università di Belle Arti di Berna nei suoi esperimenti, che però ammettono il loro scetticismo sui possibili risultati dell’esperimento.

“Stiamo cercando di rispondere alla domanda: alla fine c’è qualcosa di misurabile? O qualcosa che ha un effetto sul gusto?”, ha detto Michael Harenberg, direttore musicale presso l’Università delle Arti, ha dichiarato ai giornalisti.

Per testare la sua teoria, Beat Wampfler ha installato piccoli altoparlanti sotto le grandi forme di formaggio Emmental e li ha divisi in diversi gruppi, per genere musicale. Alcuni formaggi stanno invecchiando ai ritmi techno, altri alla musica ambient o pezzi classici come il Flauto magico di Mozart, altri ancora “ascoltano” i Led Zeppelin, e altri dell’hip-hop.

Una giuria di esperti degustatori di formaggi valuterà l’effetto dei vari generi musicali sulle forme di formaggio Emmental di Wampfler.