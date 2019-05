Un paese senza bambini è un paese morto. Sindaco decide di regalare viagra per tutti per evitare la chiusura delle scuole

Sindaco regala pillole ai cittadini per evitare la chiusura della scuola locale Viagra per tutti. Contro il calo demografico del suo paese, Montreau, il sindaco Jean Debouzy ha deciso di regalare la famosa pillola blu a tutta la popolazione.

Con l’inusuale trovata, il primo cittadino spera in un baby boom: solo la nascita di nuovi bambini potrà evitare la chiusura della scuola locale. Il paese di 650 abitanti a sud di Parigi, nel dipartimento di Loiret, ha sofferto un drastico calo della popolazione infantile che minaccia la vita dell’istituto presente nel comune: ora sono iscritti appena 30 bambini.

“Un paese senza bambini è un paese morto”, ha dichiarato il sindaco a The Local. “Le pillole saranno distribuite alle coppie di età compresa tra i 18 e i 40 anni: vogliamo dargli la possibilità di concepire, l’unico modo di salvare la nostra scuola”.

La pillola contro la disfunzione erettile sarà regalata ai cittadini, ma anche a tutti coloro che decideranno di trasferirsi a Montreau.

Ancora non è chiaro però se la decisione del sindaco sia legale o meno, perché il viagra si può somministrare solo per prescrizione medica in Francia. Il sindaco ha anche ammesso di non avere ancora pillole per tutti e che la sua iniziativa è soprattutto una trovata pubblicitaria per sollevare il problema della chiusura della scuola.