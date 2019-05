Donna non si riesce a suicidare perché è troppo grassa

L’essere sovrappeso può a volte avere dei vantaggi che di solito non vengono considerati. Una donna, residente a Jiehe, una cittadina di campagna nella Provincia di Shandong in Cina, ha visto fallire il suo tentativo di suicidio per colpa della sua figura non esattamente longilinea.

La donna si sentiva in colpa perché riteneva fosse sua la responsabilità del deperimento dei 2.700 metri quadri coltivati a patate di proprietà della famiglia, che pensava di non avere curato a dovere.

Depressa, la donna si è gettata in un pozzo, ma a causa della sua stazza si è incastrata solo dopo un paio di metri di caduta. Alla fine ha chiamato aiuto, e i soccorritori la hanno estratta dal pozzo con qualche graffio ma con salva la vita.

La donna ha poi raccontato di sentirsi piuttosto imbarazzata e sciocca per il suo gesto, e per l’esito che la cosa ha avuto, ma è contenta che il tentativo sia fallito.