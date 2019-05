Gelosissimo trova la moglie in un motel vicino casa con l’amante, la reazione è violentissima

Ha scoperto che la moglie lo tradiva e preso dalla collera, ha preso a pugni l’amante.

Protagonista un marito geloso che, sospettando l’infedeltà della donna che aveva sposato, l’ha seguita mentre si recava al luogo fissato per l’appuntamento segreto, un motel della zona e l’ha trovata insieme al suo amante, un 51enne. Avendo compreso la situazione l’uomo non è riuscito a controllarsi, è andato su tutte le furie e ha iniziato a colpirlo con violenza, davanti agli occhi della moglie.

Una volta sedata la lite, il 51enne colpito è stato soccorso e accompagnato in ospedale, dove gli sono state riscontrate ferite giudicate guaribili in dieci giorni. Il marito geloso non è stato per il momento denunciato; considerata la lieve entità della prognosi, potrà decidere di presentare una querela contro di lui solo l’uomo che era in compagnia di sua moglie.