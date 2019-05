Comico confessa sui social il tradimento alla moglie ma il finale però è inaspettato

Jason è un comico intrattenitore di discreto successo, ha quattro bimbi ed una moglie molto bella, sembrerebbe non aver bisogno di nulla nella vita ed è considerato un uomo fortunato.

Jason gestisce la sua attività in quello che è noto come “Jason Hewlett The Entertainer” e Tami, la moglie, è stata sempre al suo fianco mentre inseguiva il suo sogno.

Così, quando Jason ha scritto in modo serio un post su Facebook, dove sosteneva di aver tradito la moglie, ha lasciato molti letteralmente scioccati.

Mi vergogno ad ammetterlo, ma oggi ho tradito mia moglie. Per spiegare cosa intendo, ero a Target per comprare alcune cose – pinzette per sopracciglia, tagliaunghie, rasoi, gel per capelli, crema da barba, carne, sardine, ecc – e quando sono andato a pagare, ho visto un donna in fila che mi ha lasciato KO.

Ho pensato, “Wow, fortunato il suo ragazzo!, ma una frazione di secondo dopo, mi sono reso conto che era mia moglie … Sono rimasto sorpreso da quanto sia meravigliosamente bella. La vedo tutti i giorni, ma oggi nel negozio, l’ho vista con altri occhi e semplicemente non potevo credere di essere io il suo uomo. ”

L’emozionante post su Facebook di Jason ha ricevuto più di 125.000 like ed è stato condiviso più di 80.000 volte.

Il suo messaggio è reale ed è qualcosa che può riguardare tutti noi, per questo lo apprezziamo.

Jason ha toccato i cuori di migliaia di persone quando ha condiviso questa storia personale, ma soprattutto, il cuore di sua moglie Tami.

Bisognerebbe guardare ogni giorno i nostri compagni con occhi nuovi!