Choc tra i parenti durante i suoi funerali giovane donna sa alla luce un bambino

Innanzitutto la storia che vi stiamo per raccontare è accaduta in Sud Africa, nella provincia di Eastern Cape. Nomveliso Nomasonto Mdoyi, una donna di 33 anni che viveva nel villaggio di Mthayisi, è passata a miglior vita a seguito di un infezione non curata a dovere.

Il suo corpo è stato affidato un’agenzia di servizi funebri che si sarebbe occupata della sepoltura. Il giorno prima della tumulazione, a ben 10 giorni dalla sua morte, lo staff dell’agenzia funebre ha notato qualcosa di strano tra le gambe delle donna. “Ma che cos’è?”, si sono chiesti tutti. Poi hanno avuto la risposta incredibile… Proprio tra le gambe della donna c’era un feto privo di vita.

Ma come è mai possibile ciò? Secondo gli esperti medici del posto il rilassamento dei muscoli del corpo dopo la morte ha permesso al feto di essere espulso dal corpo della madre.

‘’Nel momento in cui il corpo è stato spostato dalla barella alla bara – ha detto il responsabile della Lindokuhle Funeral Fundile Makalana – abbiamo visto che tra le gambe della donna c’era un feto morto.

Siamo rimasti senza terrorizzati e non abbiamo avuto il coraggio di controllare il sesso del feto.

La madre 75enne della donna morta è rimasta scioccata quando ha appreso la notizia. ‘’Nella mia vita non ho mai sentito nulla di simile. Cosa è successo alla mia bambina?’’ ha detto in lacrime. ‘’Già ero sconvolta dalla morte di mia figlia e, ora che è morta, devo scoprire che era anche incinta e che quindi ho perso anche un nipote? Ma dov’è Dio in queste circostanze?’’, piange disperata.

La donna e il suo feto sono stati seppelliti insieme. Non è dato a sapersi se il piccolo avesse avuto possibilità di salvarsi.

Ciò che è avvenuto viene comunemente chiamato “parto in bara”, durante la decomposizione del corpo, i tessuti si allentano e il corpo rilascia alcuni gas che provocano il prolasso dell’utero e l’espulsione di eventuali feti. Nessun feto è mai sopravvissuto al ‘’parto in bara’’.