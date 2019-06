Per migliorare le prestazioni lavorative bisogna avere “relazioni molto intime” con le colleghe

Smentite le teorie che dicono che le relazioni con i colleghi di lavoro sono inopportune e dannose per l’azienda. Uno studio norvegese (confermato anche da una ricerca italiana) dimostra invece che i flirt in ufficio migliorano non solo la qualità della vita, ma anche la produttività sul lavoro. Secondo lo studio, questo avviene perché si trova più piacevole stare in ufficio, e di conseguenza il lavoro viene percepito come meno pesante, e viene fatto meglio.

Inoltre, quando si hanno relazioni “intime” con qualche collega, si è molto più disponibili a fare straordinari, visto che consente di stare assieme al partner. Inoltre, risulta dalla ricerca che sono numerosi i casi di coloro che hanno rinunciato a promozioni, o a lasciare il lavoro per posti migliori, per non dover rinunciare alla vicinanza dell’amato/a.

La ricerca (che non fa distinzione tra coppie “ufficiali” e relazioni segrete) conferma come il luogo di lavoro sia uno dei posti dove più spesso nasce l’amore.