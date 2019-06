Enorme successo per una lotteria, chi vince passa una notte di passione in un albergo con una perfetta sconosciuta

Sarebbero migliaia i partecipanti che si sono iscritti alla prima “lotteria del sesso” del Regno Unito (e probabilmente anche al mondo). Il primo premio infatti è una notte di passione con un perfetto sconosciuto.

Tecnicamente viene messa in palio una notte in albergo

Ad organizzare la lotteria è stato un sito di incontri online, i cui titolari si dicono sorpresi dall’enorme successo che l’iniziativa ha avuto: sarebbero oltre 11.000 i partecipanti alla lotteria, stuzzicati dall’idea di questo appuntamento al buio decisamente inusuale.

Tra i partecipanti saranno estratti, in modo completamente casuale, un uomo ed una donna, che verranno fatti pernottare in un albergo di Brighton, l’Hotel Pelirocco, che è dotato di una suite che viene pubblicizzata come il non plus ultra per i week-end piccanti: è infatti dotata di specchi sul soffitto, vasca idromassaggio, letto circolare e anche angolo per la pole dance.