Si conoscono al bar lui le offre da bere ma il giorno dopo alla donna le invia un messaggio con lo scontrino della sera prima invitandola a restituirgli la somma

Una donna aveva conosciuto un uomo al bar e, dopo essersi guardati un po,’ lui le si era avvicinato e le aveva offerto da bere.

Sembrava una situazione abbastanza comune che accade spesso ad una donna quando colpisce l’attenzione di un uomo.

Certo, in questo periodo bisogna prestare molta attenzione perché le persone sono anche abbastanza diffidenti e difficilmente una donna si fa “agganciare” in un bar, a meno che chi le si avvicina in qualche modo non è amico a sua volta di qualche amico in comune. In ogni caso la ragazza in questione aveva ceduto alle avances dell’uomo e si era fatta offrire da bere. Evidentemente l’uomo le piaceva visto che l’aspetto fisico è, certamente, il bigliettino da visita per ogni nuova conoscenza.

Dunque, dopo un normale approccio e dopo alcune ore trascorse piacevolmente la donna, Chlo Matthews , una 21enne è andata via non senza prima lasciare al nuovo conoscente il suo numero di telefono.

Si sono salutati e lei ha lasciato il bar.

La mattina dopo ha ricevuto un messaggio dall’uomo e, quando la donna ha riconosciuto il numero di telefono, sulle prime è stata certamente contenta ma poi, quando ha aperto il messaggio e ha letto il contenuto è rimasta allibita.

L’uomo le aveva andato lo scontrino del drink della sere prima invitandola a dargli la somma che aveva speso.

La donna non credeva ai suoi occhi ma l’uomo ha spiegato il suo gesto dicendole che la serata non si era certo conclusa come lui si sarebbe aspettato e, dunque il drink se lo doveva pagare da sola.